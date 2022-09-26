"Ситуация — катастрофа": Петржела о российском футболе

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил, что чемпионат России по футболу будет приостановлен.

Фото: Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из-за всех событий в мире это будет вполне ожидаемым решением. Про международные игры говорить тоже не стоит — против России все боятся играть. Ситуация — катастрофа", - передает слова Петржелы "Рейтинг букмекеров".