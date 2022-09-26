"Ситуация — катастрофа": Петржела о российском футболе

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил, что чемпионат России по футболу будет приостановлен.
"Думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из-за всех событий в мире это будет вполне ожидаемым решением. Про международные игры говорить тоже не стоит — против России все боятся играть. Ситуация — катастрофа", - передает слова Петржелы "Рейтинг букмекеров".
Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал в середине июля. На данный момент проведено 10 туров, но чемпионат на паузе из-за матча сборной национальной команды. В субботу подопечные Валерия Карпина в Бишкеке провели товарищеский матч против Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев (с пенальти) и Даниил Уткин. После 10 туров РПЛ лидирует петербургский "Зенит", набравший 26 очков. На втором месте располагается "Ростов", в активе которого 22 балла. Тройку лучших замыкает московский ЦСКА, которому удалось набрать 20 очков. Ранее бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци не исключил массового отъезда легионеров из РПЛ.