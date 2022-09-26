Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Петржела считает, что чемпионат России по футболу будет приостановлен

Газета.Ru

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил, что чемпионат России по футболу будет приостановлен.

"Ситуация — катастрофа": Петржела о российском футболе
Фото: Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из-за всех событий в мире это будет вполне ожидаемым решением. Про международные игры говорить тоже не стоит — против России все боятся играть. Ситуация — катастрофа", - передает слова Петржелы "Рейтинг букмекеров".

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал в середине июля. На данный момент проведено 10 туров, но чемпионат на паузе из-за матча сборной национальной команды. В субботу подопечные Валерия Карпина в Бишкеке провели товарищеский матч против Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев (с пенальти) и Даниил Уткин. После 10 туров РПЛ лидирует петербургский "Зенит", набравший 26 очков. На втором месте располагается "Ростов", в активе которого 22 балла. Тройку лучших замыкает московский ЦСКА, которому удалось набрать 20 очков. Ранее бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци не исключил массового отъезда легионеров из РПЛ.

Футбол,Властимил Петржела,Даниил Уткин,Александр Соболев,Валерий Карпин,Зенит,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители