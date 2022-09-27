В Португалии не хотят видеть Роналду в составе сборной

Португальские журналисты потеряли веру в 37-летнего нападающего Криштиану Роналду. Новый выпуск A Bola вышел с обложкой, на которой опубликован призыв усадить звездного бомбардира на скамейку запасных в матче с испанцами в Лиге наций.

«Меньше Роналду – больше Португалии», - гласит заголовок.

В материале говорится, что несмотря на свою феноменальную карьеру, Роналду не должен выходить в основе сборной на решающий матч группового турнира, поскольку провально начал сезон-2022/2023.