Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
3 часа назад

В Португалии не хотят видеть Роналду в основном составе сборной

Евро-футбол.Руиещё 2

Португальские журналисты потеряли веру в 37-летнего нападающего Криштиану Роналду. Новый выпуск A Bola вышел с обложкой, на которой опубликован призыв усадить звездного бомбардира на скамейку запасных в матче с испанцами в Лиге наций.

В Португалии не хотят видеть Роналду в составе сборной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Меньше Роналду – больше Португалии», - гласит заголовок.

В материале говорится, что несмотря на свою феноменальную карьеру, Роналду не должен выходить в основе сборной на решающий матч группового турнира, поскольку провально начал сезон-2022/2023.

Встреча сборных Португалии и Испании состоится во вторник, 27 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Футбол,Криштиану Роналду,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители