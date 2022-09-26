Россия может сыграть со сборной легионеров РПЛ

Малком, Клаудиньо, Вендел, Промес и Нобоа вместо недовольных боснийцев – интересная замена!

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Первый товарищеский матч сборной России в 2022 году сыгран – сделан важный шаг вперёд. Теперь ждём следующих спаррингов с участием команды Карпина. В ноябре наши должны встретиться с Ираном на выезде и с Боснией и Герцеговиной дома. Однако не секрет, что матч на «Газпром Арене» находится под угрозой срыва – многие боснийцы выступили против его проведения. Президент местной федерации футбола Вицо Зелькович пообещал принять окончательное решение по поводу визита в Санкт-Петербург 10 октября. Кажется, уже и игроки сборной России не слишком верят, что Босния и Герцеговина прилетит к нам в гости.

Видео дня

В общем, вероятно, придётся искать боснийцам замену. Один из вариантов для команды Карпина – матч со сборной легионеров РПЛ. Неожиданно? Ещё бы! Но почему бы и нет? В российском чемпионате по-прежнему много достаточно сильных иностранцев, и по индивидуальным качествам игроков сборная легионеров точно сильнее Кыргызстана. А может, и Боснию с Ираном превосходит. Давайте разбираться, в каких составах сыграли бы друг против друга команды Карпина и… зарубежного тренера из РПЛ. Соперника мог бы возглавить Гильермо Абаскаль из «Спартака», Славиша Йоканович из «Динамо», Марцел Личка из «Оренбурга», Йозеф Циннбауэр из «Локомотива» либо помощник Сергея Семака в «Зените» Вильям Оливейра, чтобы не гонять тренера из другого города в Санкт-Петербург. Тем более бразилец хорошо знает лучших легионеров чемпионата России – своих соотечественников из «Зенита».

К сожалению, в сборной легионеров не получится собрать всех сильнейших. Некоторые иностранцы уедут в ноябре в свои национальные команды, а кто-то надолго выбыл из-за травм. Список вероятных потерь достаточно большой.

Кто не сыграет за сборную легионеров РПЛ

Скорее всего, уедут в сборные: Вильмар Барриос, Хорхе Карраскаль (оба – Колумбия), Роберто Фернандес, Хесус Медина (оба – Парагвай), Деян Ловрен (Хорватия), Миха Мевля (Словения), Шамар Николсон (Ямайка), Виктор Мендес (Чили), Эли Даса (Израиль), Муми Нгамалё (Камерун).

Травмированы: Виктор Мозес (Нигерия), Кристофер Мартинс Перейра (Люксембург), Лукас Фассон (Бразилия), Викторьен Ангбан (Кот-д’Ивуар).

Дисквалифицирован: Кейта Бальде (Сенегал).

Впрочем, далеко не все из них заработали бы приглашение в сборную легионеров РПЛ. Понятно, что Ловрен, Барриос, Карраскаль и Мозес были бы в ней точно, да и Медина, наверное, тоже. Остальные вполне могли проиграть конкуренцию за место в заявке и щедрые «призовые» от РФС.

Костяк сборной легионеров, очевидно, составили бы зенитовские бразильцы – Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо и Малком. Вдобавок в воротах был бы Иван Куарежма, так как это единственный зарубежный голкипер в РПЛ (натурализованного Маринато Гильерме не считаем). Фланги обороны логично сделать армейскими: Милан Гайич и Мойзес очень неплохо смотрятся в ЦСКА. В центре поля, конечно же, должно найтись место для великолепного Кристиана Нобоа из «Сочи», поражающего своей результативностью в 37 лет. Не обойтись этой команде и без лидера «Спартака» Квинси Промеса. Иностранные центрфорварды мало забивают в этом сезоне – пусть играет французский талант «Локомотива» Вильсон Изидор.

Если вы считаете, что мы несправедливо обделили вниманием Мацея Рыбуса, Виллиана Рошу, Франсуа Камано, Густаво Мантуана, Матео Кассьерру или кого-то ещё, то спорить с вами не будем. Достойных кандидатур хватает, просто не все показывали свой лучший футбол в первой трети сезона – например, Кассьерра вообще не забивает в РПЛ после перехода в «Зенит». Как бы то ни было, этот список показывает: качественных иностранцев наберётся на несколько составов.

Единственный недостаток сборной легионеров РПЛ – несыгранность команды, у неё нет готовых тактических ходов, наигранных стандартов. В этом плане сборная России или любая другая национальная команда будет её превосходить. Разве что зенитовские бразильцы поймут друг друга на футбольном поле без слов.

Состав сборной России на фоне сборной легионеров РПЛ не так впечатляет. Карпин наверняка опять обошёлся бы без игроков, выступающих за границей. Снова не вызвал бы футболистов из категории 30+. Сложная логистика и непонятное будущее нашей национальной команды создают проблемы. Но что есть, то есть. По всей видимости, в ноябре сборной России помогут Арсен Захарян и Роман Зобнин, тогда как возвращение Игоря Дивеева затянется – основной центральный защитник надолго выбыл из-за травмы.