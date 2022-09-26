Месси поделился мнением о Мбаппе

Месси назвал Мбаппе зверем, который хорошо себя проявляет при игре один в один. «Килиан врывается в свободное пространство, он очень быстр и много забивает. Мбаппе — совершенный игрок, и он демонстрирует это уже несколько лет. В ближайшие годы он будет в числе лучших, я уверен», — отметил аргентинец.