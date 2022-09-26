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38 минут назад

Ловчев раскритиковал игроков сборной России за вялое исполнение гимна

Газета.Ru

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев заявил о том, что футболистам сборной России необходимо знать и петь гимн страны, который поможет им настроиться на матчи.

Игроков сборной России пристыдили за вялое исполнение гимна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В мои времена, когда гимн игрался, мы, конечно, его не пели. Но, например, когда сейчас итальянцы стоят, обнимаются и орут гимн, для меня, однозначно, это настройка на игру. Потому что они концовку выдыхают и готовы к игре.

Я был главным тренером сборной России по мини футболу и начал говорить ребятам, что надо всем выучить гимн. А самое главное, не стесняясь петь. Это должно быть как «Отче наш». А мы что то не доделываем в этом плане.

Во время исполнения гимна России перед матчем с Киргизией какие то безликие глаза, какая то мимика не та. Не все знают гимн. Когда был чемпионат мира 2018 года, вся страна наша пела. Футболисты пели так, как на матче с киргизами Саша Соболев пел», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли в Бишкеке футболистов из Киргизии со счетом 2:1.

Сборная Киргизии первой поразила ворота россиян на 24-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Алимардона Шукурова. Гости смогли отыграться благодаря пенальти, реализованному Александром Соболевым на 30-й минуте матча после фола в штрафной киргизской команде на Данииле Фомине. Победу сборной России принес гол Даниила Уткина, забитый на 89-й минуте.

Эта игра стала для сборной России первым матчем, проведенным в 2022 году. В ноябре российские футболисты должны провести товарищеские встречи с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

Футбол,Даниил Уткин,Александр Соболев,Даниил Фомин,Евгений Ловчев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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