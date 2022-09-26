Игроков сборной России пристыдили за вялое исполнение гимна

«В мои времена, когда гимн игрался, мы, конечно, его не пели. Но, например, когда сейчас итальянцы стоят, обнимаются и орут гимн, для меня, однозначно, это настройка на игру. Потому что они концовку выдыхают и готовы к игре.



Я был главным тренером сборной России по мини футболу и начал говорить ребятам, что надо всем выучить гимн. А самое главное, не стесняясь петь. Это должно быть как «Отче наш». А мы что то не доделываем в этом плане.



Во время исполнения гимна России перед матчем с Киргизией какие то безликие глаза, какая то мимика не та. Не все знают гимн. Когда был чемпионат мира 2018 года, вся страна наша пела. Футболисты пели так, как на матче с киргизами Саша Соболев пел», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».