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1 час назад

Мама мальчика с аутизмом, чей телефон разбил Роналду: «Как он спит по ночам? Такое не может сойти с рук»

Sports.ru

Мать мальчика с аутизмом, пострадавшего от Криштиану Роналду, хочет, чтобы футболиста наказали.

"Как он может спать по ночам?!" - мать обиженного ребенка о Роналду
Фото: sports.rusports.ru

Нападающий разбил телефон мальчику-аутисту после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него португалец принес извинения.

23 сентября Футбольная ассоциация Англии обвинила Роналду в нарушении своих правил за этот инцидент.

«Будем надеяться, что он наконец-то понесет справедливое наказание. Такое не может просто сойти с рук. Его поведение неприемлемо. Меня преследуют люди, которые говорят, что я специально поднимаю шумиху, но я даже не знала об этом [об обвинениях FA в ад

С этим следовало разобраться еще полгода назад. Сын каждый день говорит об этом случае, а телефон ему так и не вернули», – сказала Сара Келли.

Мать мальчика отметила, что ремонт телефона был оплачен полицией Мерсисайда.

«Роналду должен был заплатить. Из-за него все это случилось. Меня просто поражает это – он может напасть на ребенка, а потом вести себя так, словно

ничего не произошло. Как он может спать по ночам, зная, какие страдания причинил юному болельщику?» – сказала Келли.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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