"Как он может спать по ночам?!" - мать обиженного ребенка о Роналду

«Будем надеяться, что он наконец-то понесет справедливое наказание. Такое не может просто сойти с рук. Его поведение неприемлемо. Меня преследуют люди, которые говорят, что я специально поднимаю шумиху, но я даже не знала об этом [об обвинениях FA в ад