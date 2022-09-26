Красно-белый альянс должен побеждать - интервью с новым главой "Спартака"

В первом интервью после назначения на пост главы совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын рассказал, что только системные изменения позволят команде стабильно добиваться высоких показателей.

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— Александр Кузьмич, с момента покупки "Спартака" возникло много вопросов. Прежде всего, какие цели и задачи у "Лукойла"? И каковы перспективы клуба?

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— Неправильно говорить о "Спартаке" исключительно как о новом для компании бизнес-проекте. Наше сотрудничество началось не вчера: на протяжении более 20 лет "Лукойл" — генеральный партнер и спонсор клуба. Мы прошли большой яркий путь вместе, на нем было все — успех и периоды невезения. Не было одного — равнодушия. Всегда учащался пульс, когда родная команда сражалась с соперником на поле, потому что красно-белый альянс наших брендов должен побеждать. И сейчас, в этот непростой для клуба и всего российского футбола период, мы решили поддержать "Спартак", дать ему новый импуль

Наша цель — не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом. Задачи более системные — это и выработка правильной стратегии развития в текущей ситуации, и повышение эффективности управления. Усилия "Лукойла" будут направлены на создание условий, в том числе финансовых, для стабильного достижения "Спартаком" высоких результатов.

— С чего планируете начать?

— Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры "Лукойла" — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии "Спартак" Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель "Лукойла", эффективность которой доказана 30-летней истор

Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности "Спартака": спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.

Уверен, что опыт и управленческие ресурсы "Лукойла" позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию — базу для последующих преобразований в "Спартаке". Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов.

— Один из главных вопросов — утверждение кандидатуры нового спортивного директора. Кто им будет? По каким основным критериям он отбирался?

— Подписан контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом. С учетом важности задач мы исходили из целого ря

Обязательное качество — значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон. Спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне — как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов. Кстати, владение русским языком стало дополнительным преимуществом.

Период, пока клуб оставался без спортивного директора, оказался "проверкой на прочность". Хочу отдать должное тренерскому штабу во главе с Гильермо Абаскалем, а также профессионализму и мотивации игроков: несмотря на возникшие сложности, команда показывает достойную игру. За небольшой срок Абаскалю удалось найти общий язык с игроками, грамотно выстроить управление.

Для достижения результатов у главного тренера должен быть качественный подбор футболистов и достаточная "глубина скамейки". Но это уже вопрос системной работы спортивного блока, которая будет выстраиваться при активном участии Пола Эшуорта.

— В летнее трансферное окно "Спартак" подписал Кейта Бальде и Миху Мевлю. Как вы оцениваете итоги кампании, в чем были ее особенности и сложности?

— На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя. Яркий пример — ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит

Еще один фактор, который оказал влияние на ход кампании, — нулевой бюджет по трансферным покупкам. Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм (Виктора Мозеса, Антона Зиньковского, Кристофера Мартинса Перейры, Руслана Литвинова — прим. ТАСС). Их замену также нельзя назвать плановой.

— Есть ли вопросы к качеству работы медицинского департамента в части высокой травматичности или эти повреждения — неудачное стечение обстоятельств?

— Сейчас мы всесторонне изучаем данное направление. Первые результаты показывают, что большинство травм — контактные. Это означает, что упор должен быть сделан на восстановление игроков. Уже есть позитивные изменения — футболисты, недавно травмированные на старте сезона, восстановились в течение полутора недель вместо предполагаемого месяца. Наша задача — привлечь опытный медицинский персонал, обеспечить его всем необходимым современным оборудованием и лучшими диагностическими и реабилитационными ресурсами.

— Можно ли рассчитывать, что на зимнюю трансферную кампанию будут выделены более серьезные средства, чем это было сделано летом?

— Унаследованный бюджет на 2022–2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование буде

С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию.

Не менее важно решить задачу по обеспечению стадиона инфраструктурой, а также по исполнению всех требований законодательства по безопасности. На данный момент клуб перешел к практической ее реализации: посещаемость стадиона будет увеличена с 15 тыс. до 45 тыс. человек.

— Будут ли вкладываться средства в развитие академии ФК "Спартак" им. Ф.Ф. Черенкова? Есть ли планы по воссозданию "Спартака-2"?

— Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта. И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций "Спартака". Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный были и остаются основой развития футбола. Мы рассматриваем вопрос по восстановлению "Спартака-2", так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основ

Также в планах перемещение академии на базу в Тушине, там же в течение ближайших двух лет будет построена новая тренировочная база и вся сопутствующая инфраструктура, включая современный отель.

— Какие еще традиции клуба стоило бы возродить? В чем сегодня состоит уникальность "Спартака"?

— Безусловно, клуб уникален своими ветеранами. Я убежден в том, что без прошлого не бывает будущего. Сейчас при активном участии "Лукойла" обсуждается вопрос создания в структуре клуба комитета, который будет заниматься вопросами поддержки ветеранов "Спартака" и чле