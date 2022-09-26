Мостовой: Мы привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда

«Я не знаю, кто это, где он был и что делал. Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда. Никакого представления нет, что будет дальше.



Ощущение, что «Спартак» делает все для того, чтобы за клуб болело меньше людей. Много есть достойных людей, которые были верны клубу», — передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».