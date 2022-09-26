Мостовой: Мы привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о назначении британца Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.
«Я не знаю, кто это, где он был и что делал. Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда. Никакого представления нет, что будет дальше.
Ощущение, что «Спартак» делает все для того, чтобы за клуб болело меньше людей. Много есть достойных людей, которые были верны клубу», — передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».
«Спартак» объявил о назначении англичанина 26 сентября. «Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!» — говорится в заявлении московского клуба.
Должность спортивного директора в «Спартаке» оставалось вакантной после ухода итальянца Луки Каттани в середине июля. Итальянец работал в клубе с конца 2021 года.
Ранее сообщалось, что англичанин подпишет двухлетний контракт с клубом. Британец уже имеет опыт работы в России: в 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».
Он также возглавлял латвийский «Вентспилс», с которым выиграл кубок страны и получил звание тренера года, и был исполнительным директором казахстанского клуба «Астана», который привел к чемпионству и двум титулам обладателя Суперкубка Казахстана и к успешному выступлению в еврокубках.