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40 минут назад

«Реал» планирует вернуть Браима Диаса в случае ухода Асенсио

Евро-футбол.Ру

Руководство мадридского «Реала» уже подготовилось к возможному отъезду с «Сантьяго Бернабеу» Марко Асенсио. В клуб может вернуться Браим Диас.

«Реал» планирует вернуть Диаса в случае ухода Асенсио
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации Mundo Deportivo, «королевский» клуб планирует оставить у себя плеймейкера, который сейчас выступает за «Милан» на правах аренды. Отметим, что обладатели «скудетто» имеют право выкупа за 22 миллиона евро, но и «Реал» может потом забрать футболиста, переплатив восемь миллионов.

В текущем сезоне испанский полузащитник забил один гол при одном ассисте в семи матчах в рамках всех состязаний в футболке «россонери». В прошлом сезоне Браим стал с «Миланом» чемпионом Италии.

Футбол,Марко Асенсио,Реал,
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