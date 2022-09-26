РПЛ и РФС не собираются приостанавливать чемпионат России

Российская премьер-лига (РПЛ) не будет приостановлена в ближайшее время, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в одном из клубов лиги, а также собеседников в руководстве РПЛ и Российского футбольного союза (РФС).

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Как сообщает издание, опрошенные заявили, что сложившаяся ситуация является беспрецедентной, но добавили, что в ближайшее время о приостановке или отмене чемпионата речи нет.

«Крайне сложно прогнозировать ситуацию. Футбол может стать мощной объединяющей духоподъемной силой», — сказал один из источников в РФС.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартовал в середине июля. На данный момент проведено десять туров, чемпионат находится на паузе из-за перерыва на матчи сборных.

В субботу подопечные Валерия Карпина в Бишкеке провели товарищеский матч против Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев (с пенальти) и Даниил Уткин.

После десяти туров РПЛ в турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит», набравший 26 очков. На втором месте располагается «Ростов», в активе которого 22 балла. Тройку лучших замыкает московский ЦСКА, которому удалось набрать 20 очков.