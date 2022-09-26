Карпин рассказал, как в сборной отреагировали на мобилизацию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в беседе с «РБ Спорт» рассказал, как игроки национальной команды восприняли новость об объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Глава государства объявил о мобилизации утром 21 сентября. 24 сентября россияне проводили товарищеский матч с командой Киргизии (2:1) в Бишкеке.
— Ситуация неординарная, что говорили футболистам?
— Неординарная, да. То, что про нее думаешь в какой то момент — 100 процентов. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки. Во время матча, разминки работа отвлекает, но на 100 процентов отключиться не может ни один человек.
— Как работать в такой ситуации, когда эти мысли не уйдут точно?
— Так же, как и раньше. В команде 25 человек, они разные. Невозможно давать всем кофе с молоком. Кому то всё по барабану, кто то переживает. Нет одного подхода. Будут разговоры про это, но мы изменить ничего не можем. Мы должны делать свою работу — и делать это хорошо.
— Много таких, кому по барабану: «Придет повестка, пойду служить»?
— Сказать можно всё, что угодно. Но это всё на словах, а в голове может быть каша. Демонстрировать не показухой, а хорошо выполняя свою работу — другое.
— Почувствовали в целом, что эта ситуация повлияла на подготовку к матчу?
— Нет, — заявил Карпин.