Карпин рассказал, как в сборной отреагировали на мобилизацию

— Так же, как и раньше. В команде 25 человек, они разные. Невозможно давать всем кофе с молоком. Кому то всё по барабану, кто то переживает. Нет одного подхода. Будут разговоры про это, но мы изменить ничего не можем. Мы должны делать свою работу — и делать это хорошо.