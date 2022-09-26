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2 часа назад

Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на новость о мобилизации

Матч ТВиещё 1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в беседе с «РБ Спорт» рассказал, как игроки национальной команды восприняли новость об объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Карпин рассказал, как в сборной отреагировали на мобилизацию
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Глава государства объявил о мобилизации утром 21 сентября. 24 сентября россияне проводили товарищеский матч с командой Киргизии (2:1) в Бишкеке.

— Ситуация неординарная, что говорили футболистам?

— Неординарная, да. То, что про нее думаешь в какой то момент — 100 процентов. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки. Во время матча, разминки работа отвлекает, но на 100 процентов отключиться не может ни один человек.

— Как работать в такой ситуации, когда эти мысли не уйдут точно?

— Так же, как и раньше. В команде 25 человек, они разные. Невозможно давать всем кофе с молоком. Кому то всё по барабану, кто то переживает. Нет одного подхода. Будут разговоры про это, но мы изменить ничего не можем. Мы должны делать свою работу — и делать это хорошо.

— Много таких, кому по барабану: «Придет повестка, пойду служить»?

— Сказать можно всё, что угодно. Но это всё на словах, а в голове может быть каша. Демонстрировать не показухой, а хорошо выполняя свою работу — другое.

— Почувствовали в целом, что эта ситуация повлияла на подготовку к матчу?

— Нет, — заявил Карпин.

Футбол,Валерий Карпин,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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