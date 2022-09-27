«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду форвардом ПСВ

Текущая трансферная стоимость нидерландского футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» определился с заменой нападающему Криштиану Роналду, который может покинуть клуб в ближайшие трансферные окна.

По данным зарубежных СМИ, красные дьяволы готовы подписать форварда ПСВ Коди Гакпо. Прошедшим летом команда АПЛ уже пыталась приобрести футболиста, однако сторонам не удалось договориться о переходе.

Напомним, что Гакпо является воспитанником академии ПСВ. За взрослую команду он отыграл 148 матчей, забил 52 гола и отдал 42 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.