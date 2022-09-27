«Локомотив» вошел в топ-20 самых молодых команд мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал мировые лиги на предмет самых молодых команд. CIES Football Observatory Weekly Post распределил клубы из 60 лиг мира (не включая вторые команды) по среднему возрасту составов, принимающих участие в матчах текущего сезона. Также учитывалась и доля игрового времени футболистов разных возрастных диапазонов.

Фото: ФК «Локомотив» ФК «Локомотив»

ФК «Локомотив» из Москвы занял 18-е место в общем рейтинге со средним возрастом игроков 23,88 года. При этом клуб входит в топ-3 клубов РПЛ (вместе с «Краснодаром» и «Динамо», которые больше всех задействуют игроков до 21 года включительно – в «Локомотиве» они имеют 27,4% игрового времени, от 22 до 25 лет – 36,4%, от 26 до 29 лет – 36,1%. В текущем сезоне среди игроков старше 30 лет на поле появлялся только вратарь Гилерме, поэтому для данного диапазона процент игрового времени условно равен 0,1%.

Среди представителей Российской Премьер-лиги высокое место в рейтинге CIES также заняли «Крылья Советов» из Самары. Клуб расположился на 12-м месте со средним возрастом игроков 23,72 года, но игровое время у игроков до 21 года включительно у самарцев ниже чем в «Локомотиве» и составляет 19% минут.

Самой молодой командой среди топ-5 чемпионатов Европы стала испанская «Валенсия». Средний возраст игроков в клубе составил 23,99 года и 25% минут на поле у игроков до 21 года. Рекордный показатель зафиксировали у «Норшелланна» из Дании (22,31 года, 74% минут у игроков до 21 года включительно).