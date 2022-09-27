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1 час назад

Сёмин выскказался о возможном возвращении в «Локомотив»

Sports.tjиещё 1

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею проведения матча легенд «Локомотив» – ЦСКА.

Сёмин выскказался о возможном возвращении в «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить железнодорожников.

«Во первых, я впервые от вас слышу об этом ретроматче. Руслан Пименов что то говорил на эту тему? Ну значит, Руслан что то знает об этом, а я в первый раз слышу. Возглавил бы я с удовольствием «Локомотив»

Я об этом вам не говорил. Я говорю о том, что проведение этого матча было бы нормальным. Возглавить нынешний «Локомотив»? Провокационные вопросы. Пускай они обращаются, а мы подумаем», – приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Сёмин покинул «Локомотив» в мае 2020 года. Сейчас команду возглавляет Йозеф Циннбауэр.

Футбол,Руслан Пименов,Юрий Семин,
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