Сёмин выскказался о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею проведения матча легенд «Локомотив» – ЦСКА.
Также он ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить железнодорожников.
«Во первых, я впервые от вас слышу об этом ретроматче. Руслан Пименов что то говорил на эту тему? Ну значит, Руслан что то знает об этом, а я в первый раз слышу. Возглавил бы я с удовольствием «Локомотив»
Я об этом вам не говорил. Я говорю о том, что проведение этого матча было бы нормальным. Возглавить нынешний «Локомотив»? Провокационные вопросы. Пускай они обращаются, а мы подумаем», – приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Сёмин покинул «Локомотив» в мае 2020 года. Сейчас команду возглавляет Йозеф Циннбауэр.