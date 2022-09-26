В РФС высказались о будущем Карпина в сборной России

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Колосков заявил, что все заинтересованы в том, чтобы Карпин продолжил работу со сборной страны. Он добавил, что в связи с отсутствием официальных матчей у тренера сейчас не такая сильная загруженность.

«Не надо так часто бывать в Москве, ездить на просмотры, изучать соперников. Добра от добра не ищут», — посчитал почетный глава РФС.

26 сентября Карпин ответил на вопрос о своем будущем в команде. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о собственном возможном уходе с поста.