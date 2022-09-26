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28 минут назад

В РФС высказались о будущем Карпина в сборной России

Lenta.ru

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде. Его слова приводит РИА Новости.

В РФС высказались о будущем Карпина в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Колосков заявил, что все заинтересованы в том, чтобы Карпин продолжил работу со сборной страны. Он добавил, что в связи с отсутствием официальных матчей у тренера сейчас не такая сильная загруженность.

«Не надо так часто бывать в Москве, ездить на просмотры, изучать соперников. Добра от добра не ищут», — посчитал почетный глава РФС.

26 сентября Карпин ответил на вопрос о своем будущем в команде. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о собственном возможном уходе с поста.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел из национальной команды на фоне неудачи сборной на Евро-2020. Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2022 года.

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