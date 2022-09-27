Главная сенсация Лиги наций: как Венгрия выжила в «группе смерти»

В составе сборной Венгрии есть футболисты из команды Черчесова.

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Сборной России в Лиге наций нет, но за этим турниром всё равно стоит наблюдать. Сенсаций там хватает, и, пожалуй, главная из них — выступление Венгрии в «группе смерти». Явный аутсайдер попал к топ-командам и выдал удивительный перформанс. Сейчас расскажем поподробнее.

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Венгрия пробилась в Лигу A из группы, где была Россия

Для начала вспомним, как венгры вообще угодили в высшую лигу. В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная обитала в Лиге B, причём играла в одной группе с Россией. С нашей командой результаты были так себе (поражение и ничья), зато с остальными получилось гораздо лучше. В остальных четырёх матчах венгры ни разу не проиграли и лишь один раз потеряли очки. И это при том, что соперники были приличные — Сербия и Турция.

Итог: 11 очков в шести турах, отрыв в три очка от второго места, на котором финишировала Россия, и повышение в классе. А ещё нестыдная разница забитых и пропущенных мячей — 7:4. Для сравнения, у России было 9:12, у Сербии — 9:7 (и там, и там сыграл роль матч в Белграде, закончившийся со счётом 5:0 в пользу хозяев), у Турции — 6:8.

Венгрии досталась самая жёсткая группа. Но случилась сенсация

Просто посмотрите на состав: Италия, Англия и Германия. Первые две команды — финалисты прошлогоднего Евро, а немцы — это немцы. Что было дальше? Загибаем пальцы.

В 1-м туре венгры обыграли дома англичан.

Во 2-м проиграли в гостях Италии, но с разницей всего в один мяч.

В 3-м туре была домашняя ничья с Германией. Команды обменялись голами в первые 10 минут и больше не забивали.

Дальше начался настоящий разрыв. Разгром англичан на их поле со счётом 4:0 в 4-м туре — поистине историческое событие.

А в 5-м туре была повержена Германия. И снова выездная победа. Ну как?!

Перед последним туром Венгрия была на первом месте и опережала Италию на два очка, но класс всё же взял своё. Итальянцы победили со счётом 2:0 и стали победителями группы на флажке.

Вообще, венгры умеют удивлять в «группах смерти». На Евро-2020 команда тоже попала в мясорубку: Франция, Германия, Португалия. В итоге Венгрия заняла последнее место, но выступила более чем достойно. Поражение было только в 1-м туре, причём португальцы не могли забить вплоть до 84-й минуты. А потом венгры отобрали очки и у французов, и у немцев. В общем, опыт зарубы с фаворитами есть, и в этом году он стал ещё богаче.

Кто вообще играет за Венгрию? Троих футболистов тренирует Черчесов

В составе венгров нет суперзвёзд, но некоторых футболистов вы вполне можете знать. Многие из них выступают в Германии. Например, Петер Гулачи, Вилли Орбан и Доминик Собослаи играют за «РБ Лейпциг», Андраш Шефер — за «Унион», а Роланд Шаллаи — за «Фрайбург». Есть даже микропересечение с РПЛ: Акош Кечкеш ещё недавно играл за «Пари Нижний Новгород», но летом уехал в австрийский ЛАСК.

А ещё в сборной Венгрии есть сразу несколько игроков «Ференцвароша», который тренирует Станислав Черчесов: вратарь Денеш Дибус, защитник Эндре Ботка и полузащитник Балинт Вечей.

У сборной Венгрии в этом розыгрыше Лиги наций два лучших бомбардира, причём один из них — защитник. Жолт Надь, несмотря на оборонительное амплуа, забил два гола. Такая же статистика у нападающего Роланда Шаллаи. А лучший ассистент в составе венгров — форвард Мартин Адам. У него два голевых паса.