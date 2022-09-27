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2 часа назад

Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе

ТАССиещё 2

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе умер в возрасте 65 лет. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Барамидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной смерти стал инфаркт.

"Мы потрясены случившимся, он был в Сочи, готовил команду к выступлению на летних Играх, - сказал Рожков. - Стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало. Узнал об этом только что, выражаем соболезнования его семье, ПКР окажет всю необходимую помощь".

"В паралимпийский спорт он попал, придя однажды аспирантом ВНИИФК на занятия к детям коррекционной школы, - продолжил он. - Они его тогда спросили: "Дядя, ты тренер? А где твой мяч?" На следующий день пришел с мячом. Вот с тех пор он с ними и не расставался. Наши футболисты под его руководством четыре раза становились чемпионами мира".

Барамидзе являлся членом исполкома Паралимпийского комитета России и президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. Под его руководством сборная России дважды становилась паралимпийским чемпионом, дважды завоевывала серебряные награды Паралимпийских игр и один раз - бронзовые. Также российские футболисты одержали четыре победы на чемпионатах мира и завоевали золотую награду европейского первенства.

Футбол,Павел Рожков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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