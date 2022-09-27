Аргентина может остаться без Месси в ближайшем матче

Лионель Месси может не сыграть в матче сборных Аргентины и Ямайки.

Как пишет TyC Sports, у нападающего «ПСЖ» простуда.

Тренерский штаб сборной Аргентины будет следить за состоянием 35-летнего форварда, а затем решит, сможет ли он сыграть против Ямайки с первых минут.

Если Месси не будет готов к выходу на поле, в старте сборной Аргентины его заменит нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.