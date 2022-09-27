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2 часа назад

Участие Месси в матче Аргентины и Ямайки под вопросом. У форварда «ПСЖ» простуда

Sports.ruиещё 1

Лионель Месси может не сыграть в матче сборных Аргентины и Ямайки.

Аргентина может остаться без Месси в ближайшем матче
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет TyC Sports, у нападающего «ПСЖ» простуда.

Тренерский штаб сборной Аргентины будет следить за состоянием 35-летнего форварда, а затем решит, сможет ли он сыграть против Ямайки с первых минут.

Если Месси не будет готов к выходу на поле, в старте сборной Аргентины его заменит нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

В предыдущем товарищеском матче, где сборная Аргентины встречалась с Гондурасом (3:0), Месси сделал дубль. С Ямайкой Аргентина сыграет 28 сентября в 03:00 по московскому времени.

Футбол,Лионель Месси,
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