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25 минут назад

Сборная России может сыграть второй матч с Киргизией

Евро-футбол.Ру

Сборная России может повести еще один контрольный поединок против национальной команды Киргизии. Об этом сообщил в Киргизском футбольном союзе.

Сборная России может сыграть второй матч с Киргизией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Достигнута устная и предварительная договоренность. А также основываясь на решении тренера сборной», - сообщили в пресс-службе организации «РИА Новости Спорт».

Источник подчеркивает, что повторная товарищеская встреча может состояться в следующем году.

В субботу, 24 сентября, прошел первый спарринг между Киргизией и Россией. Встреча состоялась в Бишкеке и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Голами за россиян отметились Соболев и Уткин.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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