Сборная России может сыграть второй матч с Киргизией

Сборная России может повести еще один контрольный поединок против национальной команды Киргизии. Об этом сообщил в Киргизском футбольном союзе.

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«Достигнута устная и предварительная договоренность. А также основываясь на решении тренера сборной», - сообщили в пресс-службе организации «РИА Новости Спорт».

Источник подчеркивает, что повторная товарищеская встреча может состояться в следующем году.