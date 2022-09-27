Немецкие фанаты устроили драку в пабе перед матчем с Англией

По данным местной полиции, около 100 человек в масках зашли в паб недалеко от легендарного стадиона «Уэмбли» и устроили в нём драку. Стычка продолжались около двух минут. Несколько человек получили травмы головы, а трое уехали в местные больницы с переломами ног, запястий и большого пальца. Также сообщается о задержании четырёх человек.