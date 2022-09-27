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25 минут назад

Немецкие фанаты устроили драку в пабе перед матчем с Англией

Евро-футбол.Ру

Как сообщает ESPN, фанаты сборной Германии напали на английских болельщиков накануне очного матча в рамках Лиги наций.

Немецкие фанаты устроили драку в пабе перед матчем с Англией
Фото: euro-football.rueuro-football.ru

По данным местной полиции, около 100 человек в масках зашли в паб недалеко от легендарного стадиона «Уэмбли» и устроили в нём драку. Стычка продолжались около двух минут. Несколько человек получили травмы головы, а трое уехали в местные больницы с переломами ног, запястий и большого пальца. Также сообщается о задержании четырёх человек.

В самом матче немецкая сборная сыграла со счётом 3:3 против родоначальников футбола и заняла третью строчку в своём квартете. Английская команда вылетела в дивизион B.

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