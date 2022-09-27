Пятеро сотрудников сборной по футболу не вернулись после матча с Киргизией

«Речь идет об административном штабе команды — все игроки и тренеры прилетели обратно. Правда, сами ребята говорят, что просто улетели в отпуск — после матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять время на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе», — говорится в сообщении.