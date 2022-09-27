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1 час назад

Пятеро сотрудников сборной по футболу не вернулись после матча с Киргизией

Газета.Ru

Пятеро сотрудников сборной России по футболу не вернулись в Россию после проведения в Бишкеке товарищеского матча с командой Киргизии, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Пятеро сотрудников сборной по футболу не вернулись после матча с Киргизией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Речь идет об административном штабе команды — все игроки и тренеры прилетели обратно. Правда, сами ребята говорят, что просто улетели в отпуск — после матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять время на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе», — говорится в сообщении.

24 сентября в Бишкеке российские футболисты в товарищеском матче одержали победу над командой Киргизии со счетом 2:1. Хозяева первыми поразили ворота россиян на 24-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Алимардона Шукурова. Гости смогли отыграться благодаря пенальти, реализованному Александром Соболевым на 30-й минуте матча. Победу сборной России принес гол Даниила Уткина, забитый на 89-й минуте.

Эта игра стала для сборной России первым матчем, проведенным в 2022 году. В ноябре российские футболисты должны провести товарищеские встречи с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что Валерий Карпин будет востребован в европейских клубах в случае ухода из сборной России по футболу.

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