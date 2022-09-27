Катар в 17 раз превысил траты России на проведение ЧМ по футболу

Катар потратил на проведение чемпионата мира по футболу £200 млрд, сообщает The Sun.

Фото: FIFA FIFA

Это в 17 раз больше, чем затраты России на организацию турнира в 2018 году, составившие £11,6 млрд.

По словам директора по коммуникациям ЧМ-2022 Фатьмы Аль-Нуайми, большая часть денег ушла на создание и модернизацию инфраструктуры Катара: новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие объекты, строительство которых было запланировано ранее того момента, как страна получила право провести чемпионат мира.

£6,5 млрд было потрачено на стадионы и командные базы. Катар построил для турнира семь новых арен, а также модернизировал стадион «Халифа».

Сборная России пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре. ФИФА и УЕФА ранее приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты не примут участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, а, значит, не смогут выступить в финальной части турнира, который пройдет через два года в Германии.

24 сентября сборная России провела в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии и одержала победу со счетом 2:1. В ноябре российская команда должна сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.