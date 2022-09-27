Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
47 минут назад

Катар потратит на проведение ЧМ по футболу в 17 раз больше, чем Россия

Газета.Ru

Катар потратил на проведение чемпионата мира по футболу £200 млрд, сообщает The Sun.

Катар в 17 раз превысил траты России на проведение ЧМ по футболу
Фото: FIFAFIFA

Это в 17 раз больше, чем затраты России на организацию турнира в 2018 году, составившие £11,6 млрд.

По словам директора по коммуникациям ЧМ-2022 Фатьмы Аль-Нуайми, большая часть денег ушла на создание и модернизацию инфраструктуры Катара: новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие объекты, строительство которых было запланировано ранее того момента, как страна получила право провести чемпионат мира.

£6,5 млрд было потрачено на стадионы и командные базы. Катар построил для турнира семь новых арен, а также модернизировал стадион «Халифа».

Сборная России пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре. ФИФА и УЕФА ранее приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты не примут участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, а, значит, не смогут выступить в финальной части турнира, который пройдет через два года в Германии.

24 сентября сборная России провела в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии и одержала победу со счетом 2:1. В ноябре российская команда должна сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников сборной России по футболу не вернулись в Россию после проведения в Бишкеке товарищеского матча с командой Киргизии

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители