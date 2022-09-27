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31 минуту назад

Еще один футболист "Барселоны" получил травму

Soccer News

Защитник "Барселоны" Эктор Бельерин получил травму на тренировке каталонского клуба.

Еще один футболист "Барселоны" получил травму
Фото: Soccer NewsSoccer News

Во время занятий футболист ощутил дискомфорт в камбаловидной мышце.

Ожидается, что 28 сентября испанец пройдет обследование, которое определит степень серьезности повреждения.

В клубе считают, что травма игрока не носит серьезный характер. При этом в матче с "Мальоркой" 1 октября он вряд ли сыграет.

Интересно, что до этого из-за травм каталонцы потеряли Рональда Араухо, Жюля Кунде, Мемфиса Депая и Френки де Йонга.

Футбол,Жюль Кунде,Эктор Бельерин,
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