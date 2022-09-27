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1 час назад

Кержаков заявил, что не получал предложений по работе

Спорт день за днемиещё 3

Экс-главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков сообщил, что не получал предложений по работе.

Кержакова никто не зовет на работу
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«На данный момент, у меня нет предложений по работе, никто из клубов со мной не связывался», — приводит слова Кержакова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Пари Нижний Новгород». Под его руководством нижегородцы сумели набрать 33 очка в 30 матчах и занять 11-е место по итогам предыдущего розыгрыша РПЛ. По окончании сезона контракт 39-летнего специалиста с «Пари НН» истек. Клуб не стал продлевать соглашение с Кержаковым и назначил на его место Михаила Галактионова.

Ранее сообщалось, что Кержаков может возглавить московское «Торпедо» после увольнение Александра Бородюка. В августе московский клуб объявил о назначении Николая Савичева на пост главного тренера.

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