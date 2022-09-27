Кержакова никто не зовет на работу

«На данный момент, у меня нет предложений по работе, никто из клубов со мной не связывался», — приводит слова Кержакова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Пари Нижний Новгород». Под его руководством нижегородцы сумели набрать 33 очка в 30 матчах и занять 11-е место по итогам предыдущего розыгрыша РПЛ. По окончании сезона контракт 39-летнего специалиста с «Пари НН» истек. Клуб не стал продлевать соглашение с Кержаковым и назначил на его место Михаила Галактионова.