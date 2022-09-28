Фернандеш: Не нужно устраивать мыльную оперу вокруг Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отреагировал на вопрос о разочаровании Криштиану Роналду домашним поражением в матче Лиги наций с Испанией (0:1).

«У Криштиану все нормально, у него есть амбиции помочь национальной сборной, как и всегда, и нет необходимости создавать большие истории. Роналду здесь, чтобы помочь, и он будет продолж

Криштиану – нападающий, он хочет забивать голы. Разочарование – это нормально, но мы все очень разочарованы. Не нужно устраивать мыльную оперу вокруг Криштиану.

Он сделал то, что должен был сделать. Будут другие матчи, появятся и голы, у него будет больше возможностей и спокойствия, чтобы продолжать забивать много мячей за нашу сборную. Не забывайте, что он лучший бомбардир сборных в истории в принципе», – приводит слова Фернандеша A Bola.