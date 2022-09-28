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34 минуты назад

СМИ: отношения Пике и Хави полностью испорчены

Газета.Ru

Взаимоотношения между главным тренером «Барселоны» Хави и защитником каталонской команды Жераром Пике полностью испорчены. Об этом сообщает Sport.es.

СМИ: отношения Пике и Хави полностью испорчены
Фото: Газета.ruГазета.ru

Разлад в отношениях футболиста и тренера произошел из-за недовольства защитника своим игровым временем. В текущем сезоне чемпионата Испании 35-летний игрок принял участие лишь в одном матче своей команды. Он провел полный матч против «Кадиса» во втором туре Ла Лиги.

Также, по сообщениям источника, еще одной причиной ухудшения отношений между Пике и Хави стала утечка данных о его контракте в СМИ. Клуб просил защитника пойти на существенное снижение зарплаты. Тренер рассчитывает, что возрастной игрок покинет команду. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пике оценивается в €3 млн. Его контракт истекает летом 2024 года.

В «Барселоне» хотят видеть аргентинца Лионеля Месси снова в своих рядах. Однако, он готов вернуться в каталонский клуб, но откажется от такого предложения, если за команду будет играть Жерар Пике. Отмечается, что в последнее время у футболистов не складываются отношения.

Ранее сообщалось, что Пике может продолжить карьеру в «Атлетико».

Футбол,Жерар Пике,Лионель Месси,
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