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1 час назад

Месси забил юбилейный гол за сборную Аргентины

Евро-футбол.Руиещё 1

Минувшей ночью сборная Аргентины сыграла товарищескую встречу с национальной командой Ямайки. Поединок завершился крупной победой южноамериканцев со счетом 3:0.

Месси забил юбилейный гол за сборную Аргентины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В составе «альбиселесте» двумя забитыми мячами отметился звездный нападающий Лионель Месси. 35-летний форвард поразил ворота соперника на 87-й и 89-й минутах второго тайма.

Таким образом на счету Месси стало 90 голов в футболке национальной сборной страны. По количеству забитых мячей на международном уровне Лионель уступает лишь двум футболистам – иранцу Али Даеи (109) и португальцу Криштиану Роналду (117).

За сборную Аргентины Месси сыграл 164 поединка.

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