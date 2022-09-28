Месси забил юбилейный гол за сборную Аргентины

Минувшей ночью сборная Аргентины сыграла товарищескую встречу с национальной командой Ямайки. Поединок завершился крупной победой южноамериканцев со счетом 3:0.

В составе «альбиселесте» двумя забитыми мячами отметился звездный нападающий Лионель Месси . 35-летний форвард поразил ворота соперника на 87-й и 89-й минутах второго тайма.

Таким образом на счету Месси стало 90 голов в футболке национальной сборной страны. По количеству забитых мячей на международном уровне Лионель уступает лишь двум футболистам – иранцу Али Даеи (109) и португальцу Криштиану Роналду (117).