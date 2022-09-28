Легенда "Ливерпуля" сравнил Магуйра с кроликом

"Я хочу спросить у Магуайра, есть ли у него еще спортивная злость? Он производит впечатление кролика, а не авторитетного центрального защитника. Мне кажется, что ему уже поздно исправлять что-то на клубном уровне. Ему нужно уходить из "Манчестер Юнайтед", чтобы начать с чистого листа", - приводит слова Каррагера The Telegraph.