Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Легенда "Ливерпуля" сравнил Магуйра с кроликом

Soccer Newsиещё 2

Легенда "Ливерпуля" сравнил Магуйра с кроликом
Фото: Soccer NewsSoccer News

Фото: твиттер Джейми Каррагера/Автор неизвестен

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер подверг критике защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Харри Магуайра.

"Я хочу спросить у Магуайра, есть ли у него еще спортивная злость? Он производит впечатление кролика, а не авторитетного центрального защитника. Мне кажется, что ему уже поздно исправлять что-то на клубном уровне. Ему нужно уходить из "Манчестер Юнайтед", чтобы начать с чистого листа", - приводит слова Каррагера The Telegraph.

В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "МЮ" пять матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители