В «Манчестер Юнайтед» борются за игровой номер Роналду

В связи с тем, что португальский форвард « Манчестер Юнайтед » Криштиану Роналду может покинуть клуб, его нынешние партнёры по команде решили начать борьбу за игровой номер 37-летнего футболиста. На знаменитую «семёрку» претендуют два игрока.

По информации Manchester Evening News, основная борьба разворачивается между форвардом Джейдоном Санчо и хавбеком Антони . Оба игрока уже изъявили о своём желании взять заветный седьмой номер после того, как Роналду покинет стан манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Роналду мог покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. В списке возможных вариантов продолжения карьеры португальца назывались «Барселона», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.