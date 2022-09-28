Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

В стане «Манчестер Юнайтед» стали бороться за игровой номер Роналду

Чемпионат.com

В связи с тем, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб, его нынешние партнёры по команде решили начать борьбу за игровой номер 37-летнего футболиста. На знаменитую «семёрку» претендуют два игрока.

В «Манчестер Юнайтед» борются за игровой номер Роналду
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

По информации Manchester Evening News, основная борьба разворачивается между форвардом Джейдоном Санчо и хавбеком Антони. Оба игрока уже изъявили о своём желании взять заветный седьмой номер после того, как Роналду покинет стан манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Роналду мог покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. В списке возможных вариантов продолжения карьеры португальца назывались «Барселона», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители