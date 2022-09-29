Юран заявил о готовности возглавить сборную России

«Предложат возглавить сборную России — обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодёжи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Всё равно мы вернёмся в Европу!» - цитирует Юрана «РБ-Спорт».