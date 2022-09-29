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2 часа назад

Сергей Юран готов возглавить сборную России

Свободная прессаиещё 1

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что готов возглавить сборную России, если Валерий Карпин уйдет в отставку. Специалист считает, что в 2026 году национальная команда сможет вернуться к международным соревнованиям, и он готов подготовить сборную к этому.

Юран заявил о готовности возглавить сборную России
Фото: ТАССТАСС

«Предложат возглавить сборную России — обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодёжи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Всё равно мы вернёмся в Европу!» - цитирует Юрана «РБ-Спорт».

Карпин прокомментировал слухи об уходе из сборной

Напомним, ранее сообщалось, что Валерий Карпин может покинуть сборную России в декабре. По мнению некоторых экспертов, специалист может продолжить свою тренерскую карьеру за пределами России.

Футбол,Сергей Юран,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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