Юран заявил о готовности возглавить сборную России

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что готов возглавить сборную России, если Валерий Карпин уйдет в отставку. Специалист считает, что в 2026 году национальная команда сможет вернуться к международным соревнованиям, и он готов подготовить сборную к этому.
«Предложат возглавить сборную России — обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодёжи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Всё равно мы вернёмся в Европу!» - цитирует Юрана «РБ-Спорт».
Напомним, ранее сообщалось, что Валерий Карпин может покинуть сборную России в декабре. По мнению некоторых экспертов, специалист может продолжить свою тренерскую карьеру за пределами России.