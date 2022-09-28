Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
54 минуты назад

Экс-футболист сборной России Билялетдинов получил повестку из военкомата

Илья Родин

Экс-полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку, рассказал в интервью РИА «Новости» его отец Ринат Билялетдинов.

Бронзовый призер Евро-2008 Билялетдинов получил повестку
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что Билялетдинов играл в московском ФК «Локомотив». Затем выступал за «Спартак», «Торпедо» и другие клубы. В 2005 году получил премию «Первая пятерка». На чемпионате Европы-2008 заработал бронзовую медаль.

Ринат Билялетдинов пояснил, что его сын действительно получил повестку. Он проходил 19 лет назад воинскую службу, но «она была специфической, со спортивным уклоном». Кроме того, ему исполнилось 37 лет.

48-летний экс-игрок сборной России получил повестку

Отец спортсмена полагает, что предположительно, произошла какая-то «несостыковка». Он пояснил, что у семьи не возникло бы вопросов при проведении полной мобилизации, но в настоящее время объявлена частичная.

В среду, 28 сентября, портал «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале опубликовал очередное разъяснение по вопросам мобилизации.

По данным специалистов, в приоритетном порядке призываются:

• рядовые и сержанты — до 35 лет;

• младшие офицеры — до 50 лет;

• старшие офицеры — до 55 лет.

Предельный возраст призыва:

• для рядового и сержантского состава — до 50 лет;

• младшие офицеры — до 60 лет;

• старшие офицеры — до 65 лет.

Футбол,Ринат Билялетдинов,Динияр Билялетдинов,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители