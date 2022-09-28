Бронзовый призер Евро-2008 Билялетдинов получил повестку

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Отмечается, что Билялетдинов играл в московском ФК «Локомотив». Затем выступал за «Спартак», «Торпедо» и другие клубы. В 2005 году получил премию «Первая пятерка». На чемпионате Европы-2008 заработал бронзовую медаль.

Ринат Билялетдинов пояснил, что его сын действительно получил повестку. Он проходил 19 лет назад воинскую службу, но «она была специфической, со спортивным уклоном». Кроме того, ему исполнилось 37 лет.

Отец спортсмена полагает, что предположительно, произошла какая-то «несостыковка». Он пояснил, что у семьи не возникло бы вопросов при проведении полной мобилизации, но в настоящее время объявлена частичная.

В среду, 28 сентября, портал «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале опубликовал очередное разъяснение по вопросам мобилизации.

По данным специалистов, в приоритетном порядке призываются:

• рядовые и сержанты — до 35 лет;

• младшие офицеры — до 50 лет;

• старшие офицеры — до 55 лет.

Предельный возраст призыва:

• для рядового и сержантского состава — до 50 лет;

• младшие офицеры — до 60 лет;