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1 час назад

Лионель Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ»

Чемпионат.comиещё 3

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается продлевать контрактное соглашение с парижанами, сообщает журналист Микель Блазкес в своём «твиттере».

Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее Месси заявил, что окончательно адаптировался во Франции и снова получает удовольствие от футбола. При этом сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможности возвращения аргентинского форварда в клуб.

Месси выступает за парижан с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны». Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

По итогам восьми проведённых туров в чемпионате Франции Месси забил четыре гола и отдал семь голевых передач. В рамках Лиги чемпионов после двух встреч у аргентинца один гол и один результативный пас.

Футбол,Лионель Месси,
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