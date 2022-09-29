Роналду прибегнул к помощи психолога

«Криштиану прочитал мою и книгу и захотел встретиться лично. Я приехал к нему домой, и мы общались более двух часов. Он показал мне все свое оборудование, которое использует для тренировок, поведал о своем бизнесе. В большей степени мы обсуждали, к чему он стремится в будущем. Можно сказать, что у нас был стратегический разговор», - поведал психолог в разговоре с Пирсом Морганом.