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1 час назад

Роналду прибегнул к помощи психолога

Евро-футбол.Ру

Профессор психологии Джордан Питерсон рассказал о своей встрече с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Роналду прибегнул к помощи психолога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Криштиану прочитал мою и книгу и захотел встретиться лично. Я приехал к нему домой, и мы общались более двух часов. Он показал мне все свое оборудование, которое использует для тренировок, поведал о своем бизнесе. В большей степени мы обсуждали, к чему он стремится в будущем. Можно сказать, что у нас был стратегический разговор», - поведал психолог в разговоре с Пирсом Морганом.

Летом Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», однако так и не смог найти себе подходящий клуб.

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