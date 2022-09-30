Карпин признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

Карпин с внушительным отрывом победил в голосованиях болельщиков и экспертов. На звание лучшего тренера РПЛ в сентябре также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Александр Сторожук («Краснодар»), Михаил Галактионов («Нижний Новгород») и Дмитрий Пятибратов («Факел»).