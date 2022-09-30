Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
44 минуты назад

Мбаппе недоволен трансферной кампанией ПСЖ

Sports.tjиещё 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе остался недоволен усилением состава клуба в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

Мбаппе недоволен трансферной кампанией ПСЖ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что француза не устроило то, что руководство не сумело подписать чистого нападающего.

«Ему сказали, что команду будут улучшать, но при этом будут соблюдаться правила финансового фэйр-плей», – говорит источник, близкий к переговорам по новому контракту между Мбаппе и ПСЖ.

23-летний игрок рассчитывал, что клуб сможет подписать «девятку», в качестве вариантов приводятся: Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Усман Дембеле и Джанлука Скамакка.

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш согласен с Мбаппе в данном вопросе. В своем недавнем интервью португальский функционер заявил, что трансферная кампания клуба летом не была самой удачной.

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье также хотел, чтобы клуб подписал игрока в группу атаки с иным функционалом в сравнении с нынешними футболистами.

Футбол,Кристоф Галтье,Джанлука Скамакка,Усман Дембеле,Роберт Левандовски,Маркус Рашфорд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители