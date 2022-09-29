Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

"Спартак" и "Зенит" назвали составы на матч Кубка России

Газета.Ru

Сегодня в рамках 3 тура Кубка России «Спартак» примет на своем поле «Зенит». Начало матча в 20.30 по московскому времени. Команды уже опубликовали стартовые составы на игру.

"Спартак" и "Зенит" назвали составы на матч Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, А. Шитов, Вит. Шитов, Чернов, Мевля, Рассказов, Рыбус, Денисов, Николсон, Мелешин, Зорин, Зиньковский.

«Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантаун, Малком, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Королев, Сутормин, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кассьерра.

Предыдущие два матча в Кубке России подопечные Гильермо Абаскаля выиграли с общим счетом 4:0. В качестве соперников выступали «Крылья Советов» и «Факел». Сегодня команды сыграли между собой, победу одержали самарцы.

«Зенит» обыграл «Факел», но потерпел поражение от «Крыльев Советов» и занимает третье место в группе.

Ранее Валерий Кечинов выразил обеспокоенность развитием комплекса у игроков «Спартака» в матчах с «Зенитом».

Футбол,Валерий Кечинов,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители