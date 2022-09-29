"Спартак" и "Зенит" назвали составы на матч Кубка России

Сегодня в рамках 3 тура Кубка России «Спартак» примет на своем поле «Зенит». Начало матча в 20.30 по московскому времени. Команды уже опубликовали стартовые составы на игру.

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«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, А. Шитов, Вит. Шитов, Чернов, Мевля, Рассказов, Рыбус, Денисов, Николсон, Мелешин, Зорин, Зиньковский.

«Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантаун, Малком, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Королев, Сутормин, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кассьерра.

Предыдущие два матча в Кубке России подопечные Гильермо Абаскаля выиграли с общим счетом 4:0. В качестве соперников выступали «Крылья Советов» и «Факел». Сегодня команды сыграли между собой, победу одержали самарцы.

«Зенит» обыграл «Факел», но потерпел поражение от «Крыльев Советов» и занимает третье место в группе.