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51 минуту назад

Организаторы ЧМ в Катаре запретили фанатам трогать местных женщин и флиртовать

Lenta.ru

Оргкомитет чемпионата мира по футболу в Катаре-2022 опубликовал правила поведения фанатов в стране. Текст документа приводит RMC Sport.

Организаторы ЧМ в Катаре запретили фанатам трогать местных женщин
Фото: Mohammed Dabbous / ReutersMohammed Dabbous / Reuters

Организаторы чемпионата рекомендуют не обнимать и не трогать местных женщин, не флиртовать публично с партнером и не включать громкую музыку во время призывов к молитве. Неуместным в Катаре считается сидеть, положив ногу на ногу, пожимать руку при встрече и надевать украшения, за исключением часов или обручального кольца.

Девушек-иностранок просят надевать одежду, закрывающую ноги, грудь и шею. При этом их не обязуют надевать традиционную чадру, открывающую только глаза. У мужчин запрещены шорты выше колена и облегающие брюки.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Российская сборная не примет участие в турнире по решению Международной федерации футбола (ФИФА).

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