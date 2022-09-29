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46 минут назад

Промес забил 11-й гол в сезоне

Чемпионат.com

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в матче 3-го раунда группового этапа Кубка России с «Зенитом» забил 11-й гол в сезоне. На 79-й минуте матча форвард красно-белых после передачи Даниила Денисова в центр штрафной площадки нашёл мяч, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.

Промес забил 11-й гол в сезоне
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Голландец забил 3 гола в трех матчах Кубка России, а также 8 раз поразил ворота соперника в Российской Премьер-Лиге. Также игрок отметился тремя голевыми передачами в чемпионате. При этом в РПЛ спортсмен провел 10 матчей.

После сегодняшней встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.

Футбол,Зенит,Спартак,
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