Промес забил 11-й гол в сезоне

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в матче 3-го раунда группового этапа Кубка России с «Зенитом» забил 11-й гол в сезоне. На 79-й минуте матча форвард красно-белых после передачи Даниила Денисова в центр штрафной площадки нашёл мяч, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Голландец забил 3 гола в трех матчах Кубка России, а также 8 раз поразил ворота соперника в Российской Премьер-Лиге. Также игрок отметился тремя голевыми передачами в чемпионате. При этом в РПЛ спортсмен провел 10 матчей.