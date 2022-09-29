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42 минуты назад

Федун о разгроме "Зенита" "Спартаком": порадовали дедушку

Газета.Ruиещё 3

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил победу красно-белых над «Зенитом» в Кубке России, которая стала первой с 2017 года.

Федун о разгроме "Зенита" "Спартаком": порадовали дедушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«3:0 победили «Зенит» — у меня великолепные эмоции! Порадовали дедушку, спасибо. Ну что я могу сказать, молодцы ребята! Давно такого не было. Здорово, так держать!», — передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

Сегодня «Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0. Голами отметились Квинси Промес (дубль) и Александр Соболев.

Эта победа позволила подопечным Гильермо Абаскаля единолично возглавить группу в Кубке России. На второй строчке располагаются «Крылья Советов», в активе которых 6 очков после сегодняшней победы над «Факелом». «Зенит» с одной победой в трех матчах занимает 3-е место.

Ранее Юрий Семин объяснил разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» неудачными заменами Сергея Семака.

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