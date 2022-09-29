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30 минут назад

«Спартак» обыграл «Зенит» впервые с 2017 года

Елена Прошина

Московский «Спартак» впервые с 2017 года обыграл петербургский «Зенит». Команды встретились в столице в рамках группового этапа Кубка России по футболу. Об этом сообщает Sports.ru.

«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Спартака». Команда забила все три гола в конце встречи. Первый мяч в ворота соперников на 79-й минуте отправил нидерландский нападающий Квинси Промес. За ним на 86-й минуте гол забил Александр Соболев. Последний мяч в ворота снова отправил Промес.

На данный момент «Спартак» после трех туров единолично лидирует в группе В «Пути РПЛ» с девятью очками. «Зенит» же занимает третью строчку с тремя очками.

Последний раз «Спартаку» удалось одержать победу над питерским клубом в официальном матче 27 ноября 2017 года. Затем «Зенит» 11 раз подряд оставался непобежденным.

Футбол,Александр Соболев,Зенит,Спартак,
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