Семин объяснил победу «Спартака» над «Зенитом»

«Во-первых, Кубок любит сюрпризы. Они всегда были и будут в дальнейшем. Матч был очень хорошим с обеих сторон, команды показали высокий уровень футбола, были активны. У “Зенита” не сработали замены, потому что когда ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду. Это повлияло на конечный результат. С другой стороны, “Зенит” в первом тайме “Спартак” простил, хотя для них это была одна из лучших игр за последнее время», – рассказал Семин.