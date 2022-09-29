Семин объяснил победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал итоги матча третьего тура Кубка России между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом», которая закончилась со счётом 3:0. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Во-первых, Кубок любит сюрпризы. Они всегда были и будут в дальнейшем. Матч был очень хорошим с обеих сторон, команды показали высокий уровень футбола, были активны. У “Зенита” не сработали замены, потому что когда ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду. Это повлияло на конечный результат. С другой стороны, “Зенит” в первом тайме “Спартак” простил, хотя для них это была одна из лучших игр за последнее время», – рассказал Семин.
Отметим, что в прошедшем матче «Спартак» одержал победу над «Зенитом» впервые за пять последних лет. На данный момент по итогам трех туров в Кубке России «Спартак» занимает первое место в группе. На второй строчке располагаются «Крылья Советов».
Ранее бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что победа над «Зенитом» доказывает способность «Спартака» побороться за чемпионство.