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1 час назад

Уткин о матче «Спартак» – «Зенит»: «Удовольствие второго сорта»

Sports.ru

Василий Уткин оценил победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Фонбет Кубке России.

Уткин о матче «Спартак» – «Зенит»: «Удовольствие второго сорта»
Фото: ТАССТАСС

«Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл «Спартак» в этом матче? Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел.

Я бы предпочел один такой матч, но если в нем ставкой будет привычное кубковое «быть или не быть». Опережая вашу иронию – я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку.

Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определенно был бы скучнее. Но мне уже надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам. Это переедание, я в нем знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорта», – написал журналист и блогер.

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