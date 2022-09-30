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23 минуты назад

Агент Сутормина: ситуация в «Зените» не устраивает игрока. Будем искать решение

Чемпионат.com

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Алексея Сутормина, прокомментировал отсутствие полузащитника на поле в последних матчах «Зенита».

Агент Сутормина: Ситуация в «Зените» не устраивает игрока
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает. Естественно, этот факт настораживает. Сложившаяся ситуация его не устраивает. Он хочет играть и за клуб, и за сборную, где, кстати, не так давно он выходил на поле с капитанской повязкой. Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придётся искать решение, которое устроило бы все стороны», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сутормин в текущем сезоне поучаствовал в девяти матчах «Зенита». В начале сезона Алексей был в стартовом составе «Зенита» в игре за Суперкубок, в четырёх матчах чемпионата России и двух играх в Кубке. Ещё дважды он появился на замену. Однако четыре последних матча РПЛ и встречу со «Спартаком» в Кубке России Сутормин провёл в запасе.

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