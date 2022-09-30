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54 минуты назад

Футболисты «Химок» подтвердили, что долгое время не получают зарплату

Матч ТВиещё 2

Игроки «Химок» подтвердили, что на протяжении долгого времени не получают заработную плату, пишет Metaratings.ru.

Футболисты «Химок» подтвердили, что не получают зарплату
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Также у «Химок» существует задолженность перед игроками по премиальным за прошлый и текущий сезон. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что игроки подмосковной команды уже три месяца не получают зарплату, а общая сумма долга составляет более 300 миллионов рублей.

В пятницу букмекерская компания ФОНБЕТ поделилась с «Матч ТВ» деталями соглашения с футбольным клубом «Химки», подписанным сторонами. По контракту ФОНБЕТ выплатит определенную денежную сумму за несколько платежей, при этом первая часть выплат уже сделана.

«Химки» после 10 туров МИР РПЛ набрали 8 очков и занимают 13 е место в турнирной таблице. Сейчас команду тренирует Спартак Гогниев.

Футбол,Фонбет,Спартак,
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