Футболисты «Химок» подтвердили, что не получают зарплату

Игроки «Химок» подтвердили, что на протяжении долгого времени не получают заработную плату, пишет Metaratings.ru.

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Также у «Химок» существует задолженность перед игроками по премиальным за прошлый и текущий сезон. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что игроки подмосковной команды уже три месяца не получают зарплату, а общая сумма долга составляет более 300 миллионов рублей.

В пятницу букмекерская компания ФОНБЕТ поделилась с «Матч ТВ» деталями соглашения с футбольным клубом «Химки», подписанным сторонами. По контракту ФОНБЕТ выплатит определенную денежную сумму за несколько платежей, при этом первая часть выплат уже сделана.