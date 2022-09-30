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54 минуты назад

"Зенит" в ноябре сыграет с сербской "Црвеной Звездой"

Газета.Ru

Петербургский «Зенит» договорился о проведении товарищеского матча против сербский «Црвены Звезды». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

"Зенит" сыграет с сербской "Црвеной Звездой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 ноября 2022 года.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Обновленный план сотрудничества, который стороны успешно реализуют в этом году, утвержден 3 июля 2022-го перед товарищеским матчем в Сочи», — сказано на сайте «Зенита».

Летом этого года команды встречались в товарищеском матче друг с другом в Сочи на стадионе «Фишт». Тогда победу со счетом 2:1 одержали россияне. Голами отметились Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. Таким образом, россияне пропустят чемпионат мира 2022 года.

Стоит отметить, что Россия гарантировала себе 10-е место в рейтинге УЕФА. Исходя из этого, российский клуб, который станет по итогам матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2022/23 чемпионом, сможет напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.

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