"Зенит" сыграет с сербской "Црвеной Звездой"

Петербургский «Зенит» договорился о проведении товарищеского матча против сербский «Црвены Звезды». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 ноября 2022 года.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Обновленный план сотрудничества, который стороны успешно реализуют в этом году, утвержден 3 июля 2022-го перед товарищеским матчем в Сочи», — сказано на сайте «Зенита».

Летом этого года команды встречались в товарищеском матче друг с другом в Сочи на стадионе «Фишт». Тогда победу со счетом 2:1 одержали россияне. Голами отметились Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. Таким образом, россияне пропустят чемпионат мира 2022 года.