Российский защитник «Локомотива» может сменить спортивное гражданство

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикиняз высказался о возможной смене футбольного гражданства. 23-летний футболист признался, что в его услугах заинтересована сборная Армении, но он пока не дал окончательный ответ, так как сосредоточен на игре за клуб.
«Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: "Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да". Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем» - цитирует Тикнизяна «Спорт Экспресс».
Напомним, Наир Тикнизян выступал за юношескую и молодежные сборные России.
Ранее СМИ сообщали о возможной смене футбольного гражданства полузащитником Арсеном Захаряном.