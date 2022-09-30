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42 минуты назад

Российский защитник «Локомотива» может сменить спортивное гражданство

Свободная пресса

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикиняз высказался о возможной смене футбольного гражданства. 23-летний футболист признался, что в его услугах заинтересована сборная Армении, но он пока не дал окончательный ответ, так как сосредоточен на игре за клуб.

«Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: "Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да". Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем» - цитирует Тикнизяна «Спорт Экспресс».

Напомним, Наир Тикнизян выступал за юношескую и молодежные сборные России.

Ранее СМИ сообщали о возможной смене футбольного гражданства полузащитником Арсеном Захаряном.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,
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