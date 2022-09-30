Российский защитник «Локомотива» может сменить спортивное гражданство

«Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: "Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да". Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем» - цитирует Тикнизяна «Спорт Экспресс».