Месси назвал условие возвращения в «Барселону»

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси назвал условие возвращения в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист считает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта предал его, отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту и вынудив покинуть клуб. Для возвращения нападающего потребуется, чтобы клуб покинули некоторые игроки и менеджеры. Также Месси согласится вернуться в «Барселону», если ему гарантируют место в стартовом составе.

23 сентября стало известно, что нападающий согласился рассмотреть предложение о трансфере в каталонский клуб. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.