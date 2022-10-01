«Локомотив» проиграл аутсайдеру РПЛ

Московский «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 в пользу уральской команды. В составе победителей забитыми мячами отметились нападающие Алексей Каштанов, Александр Юшин, Лазар Ранджелович и полузащитник Даниэль Мишкич. Еще два гола на счету железнодорожников Дмитрия Баринова и Ивана Игнатова.

Несмотря на победу, «Урал» остается одним из аутсайдеров чемпионата. На счету екатеринбургского клуба семь очков, он занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. «Локомотив» остался на 12-й позиции с девятью очками.