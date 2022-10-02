Число жертв трагедии на футбольном матче в Индонезии возросло до 129

По данным полиции, в результате давки и беспорядков на футбольном матче в Индонезии погибли 129 человек, более 400 человек получили травмы, передает Reuters.

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Ранее сообщалось, что в понедельник после матча «Арема» — «Персебая» (2:3) болельщики хозяев поля, раздосадованные игрой своей команды, выбежали на газон. Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен и в сторону болельщиков на трибунах, где произошла паника и давка.

Министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил в социальной сети, что стадион был переполнен. Он сказал, что было выдано 42 тысячи билетов, тогда как стадион вмещает всего 38 тысяч человек.