"Слишком сильно нападение хозяев": откажутся ли "Красные дьяволы" от контратак

2 октября в матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Дерби двух манчестерских клубов: кто приблизится к лидеру? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Ман Сити» - «МЮ»: прогноз и ставки на матч АПЛ 2 октября, коэффициенты букмекеров

2 октября «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «МЮ» в матче 8-го тура АПЛ. Начало - в 16:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.42, это примерно 69% вероятности. Шансы «МЮ» аналитики оценили коэффициентом 7.30 (13%), а на ничью можно сделать ставку за 5.40 (18%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.52, а на тотал меньше 2.5 – за 2.55.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.78. С коэффициентом 2.05 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа хозяев со счетом 2:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.00.

«Ман Сити» - «Ман Юнайтед»: какие делать ставки на игру АПЛ 2 октября

«Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ еще не проигрывал. При этом команда Пепа Гвардиолы не лидирует, впереди отлично стартовавший лондонский «Арсенал». Впрочем, это только старт сезона, мало сомнений в том, что на дистанции «горожане» будут стабильнее.

Главную задачу, поставленную боссами команды в межсезонье, Гвардиола решил с блеском. Эрлинг Холанд не просто вписался в командные построения - он разрывает АПЛ. В 7 матчах в лиге он забил уже 11 раз. Невероятный норвежец! Есть проблемы в обороне, учитывая, что с травмой приехал из сборной Англии Джон Стоунз, но атака у Пепа обычно нивелирует эти вопросы.

«МЮ» завалил старт, но затем быстро вернулся в лидирующую группу. Победы над «Арсеналом» и «Ливерпулем» доказывают - команда приняла требования тен Хага и набирает обороты. В дерби не сыграет Маркус Рэшфорд, а еще под вопросом выход на поле Харри Магуайра. Центрального защитника критикуют, но заменить его сложно. А вот Криштиану Роналду здоров, но тен Хаг предпочитает выпускать португальца со скамейки. Португалец переживает, но пока не идет на открытый конфликт.

Обязательная ставка на матч - гол Холанда. 11 голов в 7 играх, как тут не поставить на норвежца. Поставить на то, что Эрлинг забьёт снова, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.52.

«Манчестер Юнайтед» сейчас предпочитает действовать на контратаках, но может получиться так, что подопечным тен Хага придется раскрываться. Слишком сильно нападение хозяев. И тогда мы увидим открытый футбол с большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно в БК Фонбет за 1.53.

Ну и наверняка обе забьют. «Манчестер Сити» в принципе крайне редко уходит с поля без гола. Ну а гости должны воспользоваться проблемами «горожан» в обороне. Тем более, что не будет Стоунза. Поставить на то, что отличиться смогут и те, и другие, можно с коэффициентом 1.78. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1780.

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